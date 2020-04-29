Amerikalı soprano Victoria Robertson, komşularına konser verdi
Konser ve tiyatro salonları dünyanın dört bir yanında virüs tedbirleri kapsamında kapalı. Ama sanatçılar halkı sanattan mahrum bırakmıyor. ABD'nin San Diego kentinde opera sanatçısı Victorio Robertson, her pazar günü evinin bahçesine çıkarak komşularına konser veriyor. En son verdiği konseri sokakta toplanan 200 kişi sosyal mesafe kuralına uyarak dinledi. İşte o mini konserden bir bölüm...
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NTV 29.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:56
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