Oscar adayı yönetmen NTV'de

Srebrenitsa soykırımını konu edilen “Quo Vadis, Aida?”, yani “Nereye Gidiyorsun, Aida?” 93’üncü Oscar Ödülleri’ne En İyi Yabancı Dilde Film dalında, Bosna-Hersek adına aday gösterildi. Filmin boşnak yönetmeni Jasmila Zibaniç, NTV’nin sorularını yanıtladı. Avrupa ve Dünya’nın soykırım karşısında sessiz kaldığını söyleyen Zibaniç, aynı şey bugün yaşansa dünya yine sessiz kalırdı, diyor. (Haber:Esma Çakır)

NTV 19.04.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 17:43

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