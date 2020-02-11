Oscar'lar 92. kez sahiplerini buldu (Sinema Yazarı Esin Küçüktepepınar, Gece Gündüz'de yorumladı)
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Sinema Yazarı Esin Küçüktepepınar, ödülleri NTV Gece Gündüz'de yorumladı.
11.02.2020 - 17:44| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 18:15
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