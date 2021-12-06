Otomobil hurdasından sanat eserine

Heykeltraş Mustafa Tuğrul, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüm için ayrılmış hurda otomobil parçalarını topladı. Tuğrul, yarım ton hurda kullanarak nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini yaptı. Heykeller Galataport İstanbul’da yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Ahmet Akpolat)
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