Özel kamera arkası: Hızlı ve Öfkeli 9’un kadınları
Hızlı ve Öfkeli 9 filminde kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren, Kurt Russell ve Akademi ödüllü Charlize Theron oynuyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişi ile bağlantılı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken, Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Film için kadınların öne çıktığı özel bir video yayınlandı.
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12.05.2021 - 13:46| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 14:26
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