"Parazit" neden bu kadar sevildi? (Atilla Dorsay, Oscar 2020 Ödülleri'ni NTV'de yorumladı)
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan "Parazit", ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Sinema Yazarı Atilla Dorsay, NTV canlı yayınında ödülleri yorumladı.
10.02.2020 - 12:16| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 12:34
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