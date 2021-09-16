Patron Bebek 2: Aile Şirketi fragmanı

Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkıyor.

16.09.2021 - 13:24 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 13:26

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