Patron Gibi / Like a Boss fragmanı

Rose Byrne, Tiffany Haddish ve Salma Hayek yaş alan ama yaşlanmayan ruhlarıyla  Miguel Arteta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde boy gösteriyor. Mia ve Mel’in yakın arkadaşlıklarının iş ortağı olmalarıyla birlikte sarsılmasını komik bir dille anlatan filmde  Billy Porter, Jennifer Coolidge ve Ari Graynor gibi isimler de var. “İş ortaklığı dostu düşman eder” argümanının evrenselliği sayesinde yakınlık kurabileceğiniz hikayeyi, hafta sonunu tamamen kendi dertlerinizden uzak kalmak için izleyebilirsiniz.

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