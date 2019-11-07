Pavarotti fragmanı

Aksiyon türünün başarılı yönetmeni Ron Howard, çektiği onlarca filmin ötesine geçiyor. Cinderella Man ve A Beautiful Mind gibi biyografik hikayelerde imzası bulunan Oscar ödüllü yönetmen, müzik efsanesi Pavarotti'nin hayatını belgeliyor. Luciano’nun hayatını Pavarotti olmadan önceki zamanlardan başlayarak anlatan Howard, 1990 İtalya Dünya Kupası sırasında seslendirdiği ve dünya kupası resmi şarkısı haline getirmeyi başardığı ‘Nessun Dorma’ performansına kadar getiriyor. Fotoğraflar, mutlu doğum günleri, sandıktan çıkarılan hikayeler ve dahasını bulabileceğiniz ve mutlaka çocuğunuzla gitmek isteyeceğiniz bir belgesel bu.
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