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Peaky Blinders dizisinin 5. sezon fragmanı yayınlandı
31.07.2019 - 12:42

2013’ten bu yana yayınlanan BBC dizisi Peaky Blinders’ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Cillian Murphy’nin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezonunda Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe, Aidan Gillen, Jack Rowan, Charlie Murphy ve Kingsley Ben-Adir önceki sezonlardaki rollerini tekrarlarken, Split ve The Witch gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren genç oyuncu Anya Taylor-Joy da yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil oldu. Steven Knight'ın yaratıcısı olduğu dizinin 5. sezonu Netflix’te yayınlanacak.

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