Peter Rabbit: Kaçak Tavşan fragmanı

Will Gluck yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Peter Rabbit: Kaçak Tavşan"; maceraperverliğini dizginleyemeyen Peter'ın, kendisinin bu yönünün takdir edildiği bir çevrede yaşadığı serüvenleri beyazperdeye taşıyacak.
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Haberler 07.10.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:34
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