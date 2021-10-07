Peter Rabbit: Kaçak Tavşan fragmanı

Will Gluck yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Peter Rabbit: Kaçak Tavşan"; maceraperverliğini dizginleyemeyen Peter'ın, kendisinin bu yönünün takdir edildiği bir çevrede yaşadığı serüvenleri beyazperdeye taşıyacak.


Haberler 07.10.2021 - 17:32 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:34

SANAT HABERLERİ