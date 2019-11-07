Pop Art'ın dahisi Andy Warhol İstanbul'da

Uniq Expo, Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol sergisine ev sahipliği yapıyor. Begüm Alkoçlar küratörlüğündeki sergide, Pop Art'ın öncü isimlerinin eserleri ile Türk Pop Art temsilcilerinin eserleri de meraklıları ile buluşacak. Sergi, 29 Mart'a dek görülebilecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Mustafa Doğan Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
NTV 07.11.2019 - 10:00| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 10:05
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