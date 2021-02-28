Provalarını tek kişilik çadırlarda yapıyorlar (Görüntülere tepki yağdı)
ABD’nin başkenti Washington’daki Wenatchee Lisesi’nde öğrenciler, enstrümanlarını tek kişilik çadırlarda çalıyor. Okul yönetimi ve koro öğrencileri, corona virüse karşı buldukları bu yöntemden memnun... Ancak sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı. Aralarında siyasetçilerin de olduğu bir grup, uygulamanın normal olmadığını savundu ve "saçmalık" olarak nitelendirdi.
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NTV 28.02.2021 - 15:19| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 15:32
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