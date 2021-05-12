puhutv'den yerli film seçkisi

Sinema yazarı Mehmet Açar, puhutv’nin geniş film kütüphanesinden en iyi 12 yerli filmi belirledi. Dünden bugüne Türk sinemasının unutulmazları arasına giren 12 özel yapım, Mehmet Açar’ın gözüyle izleyiciye sunuluyor. Hem yeni, hem eski, hem de tüm zamanların en dikkat çekici yerli film seçkisi, puhutv’de yayında.
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12.05.2021 - 14:11| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 14:19
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