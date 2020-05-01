Queen'in şampiyonu sağlık çalışanları

Yanına Solist Adam Lambert'ı alan Rock grubu Queen unutulmaz "We Are The Champions" şarkısını sağlık çalışanlarına uyarladı. Sağlıkçılara "Şampiyon Sizsiniz" denilen şarkının klibinde Türkiye'deki hastaneler ve Türk doktorlardan da görüntüler kullanıldı.
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NTV 01.05.2020 - 12:27| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 12:41
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