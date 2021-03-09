Rasim Öztekin vefat etti

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle pazar günü hastaneye kaldırılmış duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Öztekin'in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Devletin zirvesinden de art arda taziye ve başsağlığı mesajları geldi.
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NTV Haber 09.03.2021 - 03:33| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 03:34
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