Resmi Sılar fragmanı

Hikayesi gerçek olaylara dayanan film; 2003'te İngiltere'nin dijital istihbarat servisi GCHQ'da çevirmen olarak çalışan Katharine Gun'ın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) aracılığıyla o dönem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak olan Irak'ın işgaliyle ilgili aleyhte pozisyon alan ülkelerin temsilcilerinin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili bir maile rastlayıp bunu basına sızdırmasını konu ediniyor.

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