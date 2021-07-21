Ridley Scott filmi The Last Duel'dan ilk fragman

Matt Damon ve Adam Driver'ın başrollerde yer aldığı, Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Last Duel filminin ilk fragmanı yayınlandı. Nicole Holofcener, Ben Affleck ve Matt Damon tarafından yazılan film, gerçek olaylara dayanıyor. Film, iki arkadaşın Fransa'nın son onaylı düellosuna katılan sert rakipler haline gelişini anlatıyor. The Last Duel, 15 Ekim'de gösterime giriyor.

21.07.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 11:21

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