Rifkin'in Festivali fragmanı

85 yaşındaki ünlü yönetmen Woody Allen'ın yeni fimi "Rifkin'in Festivali", San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin, güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor.
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Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 13:39| Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:41
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