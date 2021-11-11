Rifkin'in Festivali fragmanı

85 yaşındaki ünlü yönetmen Woody Allen'ın yeni fimi "Rifkin'in Festivali", San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin, güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor.


Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:41

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