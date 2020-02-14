Robert Pattinson’ın Batman kostümüyle ilk görüntüsü yayınlandı

Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, Twitter üzerinden bir video paylaştı. Batman'i canlandıracak olan Robert Pattinson’ın, ekran testi için çekildiği öğrenilen videoda ünlü aktör, ilk kez Batman kostümü içinde görülüyor. Film, 25 Ocak 2021’de gösterime giriyor.

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