Robert Pattinson'lı The Batman filminden yeni fragman
Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni bir fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Matt Reeves’in üstlendiği yeni fragman, DC FanDome etkinliğinde gösterildi. Oyuncu kadrosunda Paul Dano, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard gibi isimlerin yer aldığı The Batman 4 Mart 2022’de vizyona girecek.
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Haberler 17.10.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 17.10.2021 - 11:23
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