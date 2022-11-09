Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın The Whale (Balina) filminden ilk fragman
Venedik Fim Festivali'nde 6 dakika boyunca ayakta alkışlanan ve pek çok festivalde eleştirmenlerden tam not alan The Whale (Balina) filminden ilk fragman geldi. Başrol oyuncusu Brendan Fraser 270 kiloluk yalnız bir adam olan Charlie karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Charlie, 17 yaşındaki kızı ile yeniden bağ kurmaya çalışırken geçmişinden gelen sorunların yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlık problemleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Film, ülkemizde 3 Şubat'ta vizyona girecek.
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