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Sadık Bir Adam / A Faithful Man fragmanı

07.08.2019 - 14:04

Fransa’nın en ünlü oyuncularından Louis Garrel bu kez hem yönetmen hem de başrol koltuğunda oturuyor. Yanına da sevgili eşi Laetitia Casta’yı alıyor. Güzel bir kadın ve güzel bir adamın biraz gülünç ama çokça duygusal hikayesini izleyeceksiniz. Birlikte yaşadığı sevgilisinin en yakın arkadaşından hamile kaldığını öğrenen Abel’in anlayışlı davranışı, nezaketi ve sabrı kiminize “komik” gelebilir. Toronto’dan FIPRESCI-Mansiyon, San Sebastian’dan En İyi Senaryo ödülleri alan filmi, özellikle kendimize bir ayna tutarak, kendimizdeki gerçeği görerek izlememiz gerektiğini düşünüyorum.

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