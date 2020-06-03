Sağlık çalışanları için online müzayede

Sanat, sağlık için seferber oldu. İstanbul'da bir antika müzayede şirketi, salgınla mücadele eden sağlık kahramanlarına destek için online müzayede düzenledi. Elde edilen gelir, İstanbul Tıp Fakültesi'ne verildi.
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NTV 03.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:55
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