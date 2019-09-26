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Saka Kuşu / The Goldfinch fragmanı
26.09.2019 - 15:04

Donna Tartt’ın yazdığı Pulitzer ödüllü aynı adlı romandan uyarlanan film, 2015’te Brooklyn filmi ile çok konuşulan John Crowley tarafından yönetildi. Film, annesiyle birlikte bir sanat müzesini ziyaret ederken meydana gelen bombalı terör saldırısında sağ kurtulan ancak bu olay sonucunda annesini kaybeden Theodore Decker’in yaşamını konu alıyor. Theo’nun hem kendi geçmişiyle, hem de sanatla kurduğu ilişkinin hikayesinde Nicole Kidman, Ansel Elgort, Sarah Paulson, Finn Wolfhard, Jeffrey Wright, Luke Wilson gibi yıldız isimler rol alıyor.

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