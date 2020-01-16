Saklı Gerçekler fragmanı

Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clementine Grenier ve Ludivine Sagnier'in rol aldığı Saklı Gerçekler'i Hirokazu Kore-eda yönetti. Dram türündeki Fransız yapımı film; genç bir kız ile oyuncu annesi arasındaki birliktelikten yola çıkarak anne-kız ilişkilerini odağına alıyor.
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