Şarkını Söyle 2 fragmanı

Yönetmenliğini Garth Jennings'in üstlendiği animasyon film Şarkını Söyle 2, gerçekleştirdikleri şovlarla yerel bir başarıya ulaşan Buster Moon ve arkadaşlarının, gözlerini daha büyük bir amaca dikip büyük bir sahne olan Crystal Tower Tiyatrosu'nda yeni bir şov düzenleme çabalarını anlatıyor.
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Haberler 20.01.2022 - 16:35| Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:36
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