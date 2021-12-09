Satranç fragmanı

Philipp Stölzl tarafından yönetilen; Oliver Masucci, Rolf Lassgard, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ve Samuel Finzi gibi isimlerin rol aldığı Alman yapımı "Satranç", Stefan Zweig'ın aynı isimle yayımlanan eserinden sinemaya uyarlandı.


Haberler 09.12.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:47

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