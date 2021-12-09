Satranç fragmanı

Philipp Stölzl tarafından yönetilen; Oliver Masucci, Rolf Lassgard, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ve Samuel Finzi gibi isimlerin rol aldığı Alman yapımı "Satranç", Stefan Zweig'ın aynı isimle yayımlanan eserinden sinemaya uyarlandı.
Abone ol
Paylaş
Haberler 09.12.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.