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Scarlett Johansson'lı Jojo Rabbit'ten ilk fragman
24.07.2019 - 15:55

Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolleri Scarlett Johansson ile birlikte paylaştığı II. Dünya Savaşı temalı Jojo Rabbit’ten ilk fragman yayınlandı. Waititi’nin Hitler rolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, Hitler'in ordusunda yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.

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