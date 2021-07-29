Sean Penn'in yeni filmi Flag Day'den ilk fragman

Sean Penn'in başrolü üstlendiği, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturduğu, Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapan yeni filmi Flag Day'den ilk fragman geldi. Oscar'lı aktörün çocukları Dylan Frances Penn ve Hopper Jack Penn'in Vogel Ailesi olarak rol aldığı film, 20 Ağustos'ta ABD'de sınırlı sayıda sinemada gösterime giriyor. Jenifer Vogel'in babası, suçlu ve dolandırıcı John Vogel'la olan sorunlu ilişkisini anlatan 2004 tarihli anısına dayanan film, havalı bir narsist olan John'la (Sean Penn), hevesli bir gazeteci olan Jennifer (Dylan Frances Penn) arasında yaşananlara odaklanıyor.
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29.07.2021 - 13:04| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 13:12
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