Şeker Adamın Laneti fragmanı

Başrolleri Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett ve Colman Domingo'nun paylaştığı yapım, ayna karşısında adı 5 kez tekrar edildiğinde geldiğine inanılan şehir efsanesi Şeker Adam'ı (Candyman) modern bir hikayenin odağına alıyor.

26.08.2021 - 17:37 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 17:38

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