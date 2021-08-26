Şeker Adamın Laneti fragmanı

Başrolleri Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett ve Colman Domingo'nun paylaştığı yapım, ayna karşısında adı 5 kez tekrar edildiğinde geldiğine inanılan şehir efsanesi Şeker Adam'ı (Candyman) modern bir hikayenin odağına alıyor.
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26.08.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 17:38
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