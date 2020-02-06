Şeker Çocuk / Honey Boy fragmanı

Alkol problemi nedeniyle tutuklanan, Berlin Film Festivali’nde soruyu beğenmediği için basın toplantısını terkeden, kafasına ‘ben artık ünlü değilim’ yazılı kese kağıdı geçirip kırmızı halıda yürüyen, Nymphomaniac’tan American Honey’e, Transformers’ten Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü’ne onlarca filmde izleyiciyi kendine hayran bırakan Shia LaBeouf, bu kez hayatını anlattığı yeni filmiyle karşımızda. Ailenin tek çocuğu Shia’nın alkolik babası ile kurduğu ilişki üzerinden sanat hayatının nasıl şekillendiğini anlatan filmde Shia LaBeouf baba Jeffrey’yi canlandırıyor. Noah Jupe küçük; Lucas Hedges genç Shia’ya hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Alma Har'el oturuyor.
06.02.2020 - 14:35| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:41
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