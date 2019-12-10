Selim İleri: Bu kadar karanlık noktaya gelmiş bir ödülü almak istemem

Nobel ödülleri tartışmaların gölgesinde sahiplerine ulaşıyor. Bugünkü törende edebiyat dalında nobel alacak olan Avusturyalı yazar Peter Handke tartışmaların odak noktası. Yazar Selim İleri, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER