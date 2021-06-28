Sen Ben Lenin'den ilk tanıtım

Tufan Taştan’ın senaryosunu Barış Bıçakçı ile kaleme aldığı, dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali’nde yapan, Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirecek Sen Ben Lenin filminden ilk görüntüler yayınlandı. Filmin başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşırken; ikiliye kadroda Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.
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28.06.2021 - 14:03| Son Güncelleme : 28.06.2021 - 14:09
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