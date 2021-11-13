Sex and the City'nin yeni sezonu And Just Like That’ten yeni fragman
Sex and the City dizisinin yeni sezonu olarak çekilen And Just Like That dizisinden yeni fragman yayınlandı. 10 bölümlük dizinin ilk iki bölümü 9 Aralık'ta, diğer bölümleri de prşembe günleri HBO Max'te yayınlanacak. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis'in başrollerde yer aldığı dizide, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.
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Haberler 13.11.2021 - 13:31| Son Güncelleme : 13.11.2021 - 13:38
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