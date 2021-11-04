Şeytanı Ararken fragmanı

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Can Şallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz ve Doğuş Arslan gibi isimlerin rol aldığı bir diğer yerli korku filmi olan "Şeytanı Ararken"; internette gördükleri bir köye şeytan aramaya giden bir grup gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 17:10| Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.