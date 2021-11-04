Şeytanı Ararken fragmanı

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Can Şallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz ve Doğuş Arslan gibi isimlerin rol aldığı bir diğer yerli korku filmi olan "Şeytanı Ararken"; internette gördükleri bir köye şeytan aramaya giden bir grup gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.


Haberler - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:12

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