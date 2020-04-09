Sezen Aksu yeni şarkısını paylaştı

Corona günlerinde birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından evde kal mesajı paylaşıyor. Hayranlarına online konserler veriyor. Bir sürpriz de efsane isimden, Sezen Aksu'dan geldi. Aksu, hem bir şarkısının demosunu paylaştı hem de salgın günlerine ilişkin bir mektup kaleme aldı.
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NTV 09.04.2020 - 14:12| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 14:29
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