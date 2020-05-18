Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı

Sezen Aksu'dan hayranlarına bir sürpriz şarkı geldi. Karantina günlerinde Youtube kanalından şarkılar paylaşmaya devam eden sanatçı, bu kez 20 yıllık "Kaybedenler" şarkısının demo versiyonunu yayınladı.
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NTV 18.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 16:00
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