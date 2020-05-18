Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı

Sezen Aksu'dan hayranlarına bir sürpriz şarkı geldi. Karantina günlerinde Youtube kanalından şarkılar paylaşmaya devam eden sanatçı, bu kez 20 yıllık "Kaybedenler" şarkısının demo versiyonunu yayınladı.

NTV 18.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 16:00

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