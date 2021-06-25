Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fragmanı
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten (Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi) resmi bir fragman paylaşıldı. Aksiyon dozunun tavan yaptığı fragmanda, Shang-Chi'nin annesiyle olan geçmişi, çocukluğu, babasıyla olan ve düşmanlığa varan ilişkisinden kesitler yer alıyor.
Abone ol
Paylaş
25.06.2021 - 14:23| Son Güncelleme : 25.06.2021 - 14:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.