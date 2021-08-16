Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten yeni fragman

Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini anlatan; Marvel Sinematik Evreni'nin 25. filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in (Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi) yeni fragmanı yayınlandı.

16.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 11:15

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