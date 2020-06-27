Küçük yaşlardan itibaren televizyon dünyasında büyüyen çocukların hikayesini anlatan Showbiz Kids belgeselinden fragman yayınlandı. HBOda yayınlanacak belgeselde Evan Rachel Wooddan Milla Jovoviche, Wil Wheatondan Jada Pinkett Smithe, Todd Bridgesden Henry Thomasa çocukluk döneminde bir yıldıza dönüşen oyuncuyar yer alıyor.
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27.06.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 27.06.2020 - 14:57
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