Sıfır Bir fragmanı

Diziyi Youtube’da keşfeden izleyicilerdenim. Amatör bir ruhla başlayan, bu yüzden beni hemen etkisi altına alan dizi o kadar sevildi ki internet üzerinden ücretli olarak yayınlanan bir kanala geçti. Adım adım ilerleyen ekip şimdi de sinema perdesinde boy gösteriyor. Dizinin yönetmeni Kadri Beran Taşkın imzalı filmde suç işlememeye and içen Savaş, Cihat ve Azad’ın İzmir’e taşınmaları sonrasında yaşadıklarını mercek altına alıyor. Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas oyuncu kadrosunda.

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