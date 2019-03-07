Sıla, yeni albümü 'Acı' ile ilk kez 9 Mart'ta Volkswagen Arena'da!

07.03.2019 - 16:37

Dört şarkıdan oluşan son albümü 'Acı' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Sıla, yeni albümüyle ilk kez Volkswagen Arena'da KralPop medya sponsorluğunda sevenleriyle buluşturacak…

KralPop Radyo medya sponsorluğunda, Pozitif, Kerki - Solfej'in düzenlediği, biletleri Biletix üzerinden satışa sunulan Sıla'nın konserine hayranları ilk günden büyük ilgi gösterdi. Acı' albümündeki şarkılarını ilk kez canlı olarak bu konserde seslendirecek olan Sıla, 9 Mart akşamı sevenleriyle buluşacak. İstanbullularla açık hava konserleri sonrası ilk buluşmasını gerçekleştirecek olan Sıla, 'Acı' , 'Ağrı', 'Sabır' ve 'Medet' ten oluşan yeni albümünün yanı sıra eski albümlerindeki en sevilen şarkılarını da seslendirecek.