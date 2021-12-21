Ediz Hun ve Berna Üçkaleler'in başrolleri paylaştığı Şöhretler Okulu filminden ilk fragman yayınlandı. 2022 yılının iddialı aile filmlerinden biri olan Şöhretler Okulu, çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin güzelliklerini anlatıyor. Çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan'ın da rol aldığı film, 21 Ocak'ta gösterime girecek.
Abone ol
Paylaş
Haberler 21.12.2021 - 15:50| Son Güncelleme : 21.12.2021 - 16:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.