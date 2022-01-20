Şöhretler Okulu fragmanı

Ediz Hun, Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Çınar Yükçeker ve Cemre Demircan'ın rol aldığı Şöhretler Okulu, yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Adnan Önal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, iki okulun bir yarışmayla karşı karşıya gelmesini konu alıyor.
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Haberler 20.01.2022 - 16:36| Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:38
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