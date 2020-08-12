Son Şaka fragmanı

Senaryosunu Fatih Mutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün üstlendiği Son Şaka adlı film, ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan'ın yer macera ve komedi türündeki filmde; telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar'ın sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi ederken başvurduğu yüksek prodüksiyonlu bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.
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12.08.2020 - 09:51| Son Güncelleme : 12.08.2020 - 10:00
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