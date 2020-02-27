Sonsuzluk Üzerine / About Endlessness fragmanı

Geçtiğimiz yıl Roy Andersson’a Venedik’ten en iyi yönetmen ödülünü getiren filmi Binbir Gece Masalları’ndan ilham alıyor. Birbirini izleyen, doğayı izleyen, kendini izleyen, değişen mevsimleri izleyen insanların masalını anlatıyor yönetmen. Hatta inancını kaybeden bir rahibe ve savaşı kaybettiğini anlayan Hitler’e de yer veriyor. 78 dakikalık masalsı bir hüzün yaşamak istiyorsanız, buyurun!

27.02.2020 - 13:57 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:02

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