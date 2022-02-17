Soygun Oyunu : Büyük Vurgun fragmanı

Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği "Soygun Oyunu: Büyük Vurgun", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış ve Seren Deniz Yalçın'ın başrollerinde oynadığı film, okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 14:33| Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.