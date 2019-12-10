Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel ödülünü aldı
Nobel ödülleri tartışmaların gölgesinde sahiplerine ulaştı. Törende edebiyat dalında Nobel ödülü alan Avusturyalı yazar Peter Handke tartışmaların odak noktası. Peter Handke'nin Srebrenitsa Katliamına ilişkin sözleri nedeniyle ödüle ve komiteye tepki gösterildi. Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan tepki için Nobel törenine katılmadı.
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