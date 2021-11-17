Spider Man: No Way Home'dan yeni fragmanı

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden yeni fragman yayınlandı. 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak olan Marvel filmi serinin eski kötü karakterleri de beraberinde getiriyor.
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Haberler 17.11.2021 - 09:35| Son Güncelleme : 17.11.2021 - 09:48
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